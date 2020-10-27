Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi

Şimdiye dek AK Parti karşıtlığı yapmak için Türkiye’ye ve milyonlarca vatandaşa yönelik rezil açıklamalarıyla gündemden düşmeyen modacı bozuntusu Barbaros Şansal, bu kez sevindiren bir haberle gündemde… Türklere “B.kunda boğul” diyecek kadar gözü dönen, Anadolu şehirlerini “leş ve keş yuvası” diyerek aklınca aşağılayan ama bu ülkede milyonları cebe indiren Şansal, Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu.

Bir süre önce ateist olduğunu açıklayan ve Türkiye karşıtı onlarca çıkışıyla gündemden düşmeyen Barbaros isimli modacı bozuntusu, Yıldırım Mayruk ile birlikte yürüttüğü Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ın artık çalışmayacağını açıkladı.

Şansal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Tarih 26 Ekim 2020 Pazartesi. Şirketimiz ortakları ve yönetim kurulumuz Barbaros Şansal tarafından alınan kararla T.C'de faaliyetlerimize son verilmiş ve şirket kapatılmıştır. 60 yıllık çalışma hayatımızda, sayısını hatırlamadığımız istihdam sağlanmış ve tüm çalışanlarımızın sosyal hakları tam olarak karşılanmıştır, Bugüne dek moda evimizde çek senet kredi kartı kullanılmamış hep nakit ticaret yapılmıştır, hiç kredi kullanılmamıştır ve hiçbir borcu yoktur.

Ulusal ve uluslararası anlamda sayısız koleksiyon ve defilelerin yanı sıra gösteri ve prodüksiyon anlamında birçok ilkin öncülüğü üstlenilmiş ve tüm bu süreç arşivlenmiştir. 10000'den fazla hanımefendiye servis vermenin mutluluk ve gururu kazancımızdır.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin mesleğimizle ilgili olan özel arşivimizi korumaya almış bulunmaktayız, ilaveten, stok koleksiyonlarımızda bulunan dünyanın en ünlü ve kaliteli firmaları tarafından üretilmiş emsalsiz kumaşlarımızı daha aydınlık bir gelecek için mücadele eden Darrüşafaka'ya bağışlamış, son jübile galamız da yeralan 250 kostüm ise gelecek nesillere emsal ve kültür oluşturması için yaşayan müze projesi kapsamında Mersin Mezitli Belediyesine hibe edilmiştir.

Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın."