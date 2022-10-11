Millete hakaret üstüne hakaret! Sanatçı parçası Metin Akpınar haddini aştı

CHP yandaşı oyuncu Metin Akpınar, Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanışından bir gece evvel çıktığı sahnede Millet İttifakı adına 'Altılı masa' propagandası yaptı. Türk Milleti'ni aşağıladı.

Sandıkta tercihini Ak Parti'den yana yapan halkı da aşağıladı: 'Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir.Ben necip Türk Milleti'nin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım' dedi. Akpınar daha sonra 'O yüzden onlar (Erdoğan'ı) seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş...' diyerek aşağılayıcı ifadelerde bulundu. Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar'ın yazısında da yer alan bu Metin Akpınar'ın yaptıkları ve söyledikleri bununla da sınır kalmadı.

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, geceyle ilgili izlenimlerini şöyle özetledi;

Altın Portakal'da en iyi film: Vurun Erdoğan'a!

Olabilir, ama adam olabilmiş mi, siz karar vereceksiniz...

Yılların komedyeni Metin Akpınar, Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanışından bir gece evvel sahneye çıktı ve Millet İttifakı adına 'Altılı masa' propagandası yaptı.

İktidara yakın durmasına rağmen, 'aman renk vermeyelim' sinikliğindekilere ders olacak nitelikte cesaretle ve hararetle yaptı propagandasını...

'Empati' dedi, 'hukuk' dedi, 'sanat' dedi, 'halk' dedi ama gel gör ki, tercihini Erdoğan'dan, Ak Parti'den yana yapan halkı da aşağıladı: 'Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. O yüzden onlar (Erdoğan'ı) seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş...'

Ötekileştirmenin, çifte standardın iyi bir şey olmadığından dem vuran da kendisi, ötekileştirmenin, çifte standardın, aşağılamanın âlâsını yapan da...

Kendi ifadesiyle, necip Türk milletinin kararlarından ödü patlayan bir sanatçıymış Metin Akpınar.

Altılı masadan umut kesilmemeliymiş.

Zira bu 'karşı devrimciler' (Adnan Menderes'ten Tayyip Erdoğan'a gelen çizgiyi kasdediyor) en güçlü dönemlerini yaşıyorlarmış ve 'tek adam rejiminin' gitmesi için bu altılı masa hayati önem taşıyormuş.

Oysa kendisi de itiraf ediyor: Bu altılı masadan fazla da bir beklentiye girmeyin ha. Her partinin farklı ajandası var, seçimden sonra kim başbakan olur, kim bakan olur, masa dağılır mı bilmem ama yeter ki şu tek adam gitsin.'

Tüm bu olup bitenlerin bir film festivaliyle ne alakası var, Metin Akpınar niye oradaydı demeyin, çünkü Altın Portakal'da verilen mesajlar da bundan farklı değildi.

Kapanış gecesi ve ödül töreni adeta CHP Grup Toplantısı'ndan bir manzarayı andırıyordu.

Kürsüye gelen Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir ara öyle yüksek nida ile haykırdı ki ses sistemi patlayabilirdi.

Ödül almak üzere sahneye çıkan her yönetmen, her oyuncu, ezberlenmiş bir repliği tekrar etti: Gezi tutsaklarına özgülük...