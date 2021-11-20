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Medya Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı
Medya

Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı

Yeşilçam'da birkaç filmde rol aldıktan sonra tarihe karışan oyuncu bozuntusu İlyas Salman, oynadığı bir film sonrası kendini temize çıkarmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:44:00 -
Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı

Zaman zaman piyasaya çıkarak akılalmaz çıkışlarda bulunan İlyas Salman yine gündemde kendine yer bulmaya çalışıyor.

İlyas Salman, 1903 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat hikayesinin anlatılacağı filmde rol aldı.

Geçmişte seçmene hakaret eden, darbecileri övüp darbeyi meşrulaştıran ve büyük bölümünün Müslüman olduğu Türkiye’de Müslümanlarını inançlarını hedef alan İlyas Salman, oynadığı Hitler karakteri üzerinden kendini aklama yoluna gitti.

Salman, “Çok konuştuğum zannedilir. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde ‘Oynayabilir miyim?’ diye düşünmedim. ‘Oynarım’ dedim, her rolü oynarım. Hitler’i eleştiren bir filmde işkenceciyi de oynarım ama Hitler’i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün dolarlarını, eurolarını önüme koysalar oynamam” diyerek geçmişte yaptığı onca akılalmaz şeyden sonrası kendini temize çıkarmaya çalıştı.

Alçak yüzünü defalarca gösterdi

Hafızalara İslam düşmanlığı kazınan Salman, 2010 yılında da "İslam'ı kabul etmiyorum." sözleri ile Müslüman olmadığını ilan etmişti. Müslüman olmadığını ilan eden Salman, aynı konuşmasında Ak Partiye oy veren kesime 'aptal' diyerek hakaret etmişti.

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