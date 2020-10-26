Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti. CHP’den bu iddiaya cevap geldi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın yazısında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adayının eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç olacağını ileri sürmüştü. CHP'den bu iddiaya yanıt geldi.
"Yakından uzaktan hiçbir alakası yok"
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bugün bu tartışmaların ciddiyetle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur” ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Öztrak’a bugün yaptığı basın toplantısında Ahmet Hakan'ın Haşim Kılıç iddiası soruldu.
Öztrak bu soruya, “Bugün bu tartışmaların ciddiyetle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur” şeklinde yanıt verdi.