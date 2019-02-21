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Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı: “Manisa’nın 30 yılını planlamakla mükellefiz"

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa’da yaşanan sorunların kentin 20-30 yıllık geleceğinin planlanmamasından kaynaklandığını belirterek, “Biz Manisa’nın 20-30 yılını planlamakla mükellefiz.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:14
Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı: “Manisa’nın 30 yılını planlamakla mükellefiz"

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa’da yaşanan sorunların kentin 20-30 yıllık geleceğinin planlanmamasından kaynaklandığını belirterek, “Biz Manisa’nın 20-30 yılını planlamakla mükellefiz." dedi.


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir’in belediye meclis üyeleri adaylarına düzenlediği sabah kahvaltısına katıldı. Belediye Meclis üyelerine kendini tanıtan Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, Manisa’nın geleceğini inşaa etmek için yola çıktıklarını ve kentin geleceğinin tüm ilçelerle birlikte ortak akıl çerçevesinde kurulacağını ifade etti.



“Manisa’nın planlı ve programlı bir çalışmaya ihtiyacı var"


Millet İttifakı adayı Şıktaşlı, kahvaltının ardından Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ile birlikte Manisa Baro Başkanı Ali Arslan’ı makamında ziyaret etti. Millet İttifakı adaylarını kapıda çiçekle karşılayan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Baro Başkanı Arslan, avukatlık mesleğine yeni başlayan avukatlara ilk olarak demokrasiye, cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmaya davet ettiklerini belirterek, “Mesleğe yeni başlayan avukatlarımıza bu ilkelere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendi birlik ve bütünlüğümüze sahip çıkmak çok önemli. İnanıyorum ki belediye başkan adaylarımızın oluşturduğu kadrolar ve kendileri de bu ilkelere yürekten sahip çıkacaklar. Bu ilkelere sahip çıkan belediye başkanlarımızla birlikte olmakta bizim görevimiz. Millet İttifakının adaylarını ve kadrolarının vatandaşımızda karşılığı olduğunu duyuyoruz. Bu seçimlerde kendilerine başarılar diliyorum. Manisa’nın planlı ve programlı çalışmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da sizlerin karşılayacağına inanıyorum." diye konuştu.


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, Manisa Barosu’nda yaptığı konuşmada, kentin ilçeleriyle birlikte en önemli sorunun geleceğinin planlanmaması olduğuna dikkat çekti. Şıktaşlı, “Kentimizde ve ilçelerimizde yaşanan tüm sorunlar yerel yöneticilerin 15-20 yıl sonrasını düşünmemiş ve geleceğe yönelik planlarının olmayışından kaynaklanmaktadır. Bunun geçmiş 10 yılından mevcut başkan sorumludur. Biz bu sorunları bir daha yaşatmamak için sahalara çıktık. Her ne kadar 5 yıllık için seçilmiş olsak da Manisa’nın önümüzdeki 20-30 yıllık geleceğini planlamakla mükellefiz. Bugün Manisa’yı yönetmeye talip olan bizler, gelecek kuşakların sorunsuz yaşayabileceği bir kenti oluşturmakla görevliyiz. Manisa’da yaşamanın bugünkü gibi eziyete dönüşmediği bir kenti kurmak için yola çıktık. Manisa’da Atatürk Kent Parkı, kazaya müsait olan kavşak ve Katı Atık Bertaraf Tesisi haricinde kimse dördüncü bir projeden bahsedemiyor. Biz projelerimizle anılmak için bu yola çıktık." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:14
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