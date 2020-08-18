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Siyaset Millet İttifakı'nda gerginlik! HDP'linin konuşmasını dinleyen İYİ Partili isim bakın ne yaptı
Siyaset

Millet İttifakı'nda gerginlik! HDP'linin konuşmasını dinleyen İYİ Partili isim bakın ne yaptı

Avcılar'da düzenlenen bir etkinlikte HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman'ın söz alıp konuşmasına sinirlenen İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, önce sırtını döndü ardından maskesini çıkarıp tören alanından ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:12:00 - 2020-08-18 16:23:16

Türkiye sorunlarına milli bir çözüm bulmak için kurulan Cumhur İttifakı’na karşı, hiçbir ortak değerleri olmadığı halde zoraki ayakta tutulmaya çalışılan Millet İttifakı dağılmak üzere. Sağ çizgide olan ve muhafazakar kesime yakın olan İYİ Parti, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile yan yana gelemiyor. Cumhur İttifakı’na karşı yan yana hareket etmeye çalışan iki parti arasındaki gerginlik giderek artarken, teşkilatlarda görevli isimler birbirlerini görmeye bile dayanamıyor.

Maskesini fırlatıp gitti

Avcılar’da, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sırasında yaşamını yiyiren vatandaşları anmak için bir etkinlik düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım ve HDP Avcılar İlçe Başkanı Şemsettin Duman da katıldı. HDP’li Duman, etkinlikte bir de konuşma yaptı.

Fakat HDP’li Duman’ın konuşması esnasında, İYİ Partili Serkan Yalım dikkat çeken bir tavır sergiledi. Konuşması sırasında Duman’a önce sırtını dönen Yalım, Duman’ın Kürtlere ayrımcılık uygulandığı iddialarını dile getirdiği sırada maskesini çıkararak tören alanı terk etti.

HDP’li isim üsteledi: Böyle tepkiler yersiz

İYİ Partili ismin tepkisini fark eden HDP İlçe Başkanı, “Burada bu acıyı bile bizim ortaklaşmamamız gerçekten büyük bir acıdır. Ben uzatmayacağım, arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir.” diye konuştu.

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