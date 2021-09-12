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Gündem Millet İttifakı'nda deprem: Kendi yolumuza gideceğiz
Gündem

Millet İttifakı'nda deprem: Kendi yolumuza gideceğiz

Terör sevici HDP'nin milletvekili Garo Paylan, canlı yayında yaptığı açıklamada Millet İttifakı içinde olmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 01:32:00 -

Millet İttifakı'nın görüşlerini tam olarak yansıtmadığını belirten Paylan, ''Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek. Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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