Millet çoluk çocuk özelini paylaşırken Zuckerberg'in yaptığı şaşırttı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta kız çocuklarının yüzünü emoji ile gizlemesi komplo teorilerini gündeme getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan çocuk fotoğraflarının Dark Web'te puanlandığını iddia ederek bunun son derece tehlikeli olduğunu savundu.

Büyük tepki çekti

Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in 4 Temmuz günü Instagram hesabından ailesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Zuckerberg, paylaşımına, "Mutlu 4 Temmuzlar! Bu yıl için minnettar olacağımız çok şey var. Büyük kızlar büyüdükçe, onlarla Amerika'nın neden bu kadar harika olduğu hakkında konuşmayı seviyorum. Yakında küçük Aurelia ile de konuşmayı dört gözle bekliyorum." notunu düştü. Mark Zuckerberg'in fotoğrafta Aurelia, Maxima ve August'un isimli 3 kız çocuğunun yüzünü emojilerle gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

"Çocuk fotoğrafları paylaşılmamalı"

Zuckerberg'in paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi. Çeşitli komplo teorileri gündeme gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılan çocuk fotoğraflarının Dark Web'te puanlanıp yorumlandığını iddia etti. Bu durumun son derece tehlikeli olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuk fotoğraflarının paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Yanlış beyan ile suçlandı

Öte yandan mayıs ayında ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'u 2020 tarihli bir kararı ihlal etmekle, ebeveynleri çocuklarının Messenger Kids uygulamasında kimlerle iletişim kurduğunu kontrol etme becerileri konusunda yanıltmakla ve geliştiricilerin özel kullanıcı verilerine ne tür bir erişimi olduğunu yanlış beyan etmekle suçlamıştı.

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