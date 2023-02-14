Millet can derdinde Mansur logo peşinde
‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan 7,4 ve 7,6’lık Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Türkiye seferber olmuşken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyesini logosu peşine düştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin acısı hala tazeyken işi gücü bırakıp logo derdine düştü.
Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Yavaş, “İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.
Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.
Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.