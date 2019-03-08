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Miles&Smiles Garanti kredi kartları uçururken kazandırıyor

Türk Hava Yolları ile 2023 yılına kadar sürecek program kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ayrıcalıklar sunarak kart sahiplerine mil kazandırmaya devam edecek- Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu:- "Miles&Smiles Garanti kredi kartları, her yıl daha da büyüyerek ayrıcalıklarla daha fazla mil kazandıracak"

08 Mart 2019 Cuma 11:11
Miles&Smiles Garanti kredi kartları uçururken kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ile 2023 yılına kadar sürecek program kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ayrıcalıklar sunarak kart sahiplerine mil kazandırmaya devam edecek.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi ve Türkiye'nin ilk mil programlı kredi kartı Miles&Smiles ile yıllardır olduğu gibi 2018 yılı boyunca da alışveriş keyfini uçuş fırsatlarına çevirdi. THY ile 2023 yılına kadar sürecek program kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ayrıcalıklar sunarak kart sahiplerine mil kazandırmaya devam edecek.

En çok uçuran kart portföyü olarak 2000 yılından bu yana 120 milyarı aşkın mil kazandıran Miles&Smiles Garanti kredi kartları programında bu miller aynı zamanda 33 milyon yurt içi tek yön veya 6 milyon Avrupa, 2 milyon Amerika gidiş dönüş uçak biletine denk geliyor.

Miles&Smiles Garanti kredi kartları, Türkiye'nin en geniş iş yeri ağı gücü ile sunduğu taksit ayrıcalıkları haricinde yaklaşık 100'den fazla ekstra mil kampanyası düzenleyerek de yıl boyunca kazandırmaya devam etti.

Miles&Smiles Garanti kredi kartlarının en son kampanyası ise 31 Mart 2019'a kadar sürüyor. Bahar kampanyası kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ile market, giyim, kozmetik, aksesuar ve elektronik sektörlerinde 200 TL ve üzeri yapılan harcamalara tek yön uçak bileti değerinde toplam 3 bin 750 mil hediye ediliyor. Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak veya "BAHAR" yazıp 3340’a SMS göndererek katılabiliyor.


- Miles&Smiles Garanti ayrıcalıkları


Garanti, Miles&Smiles kredi kartı müşterilerine geniş anlaşmalı iş yeri ağıyla birçok sektörde taksit ve ekstra mil olanakları sunuyor. Miles&Smiles American Express ile yapılan tüm harcamalardan ekstra yüzde 25 fazla mil kazanımının yanında, kredi kartı sahiplerinin en çok tercih ettikleri İstanbul, Ankara ve Bodrum'daki seçilmiş restoranlarda her 100 TL harcama karşılığında ekstra 100 mil, yurt içinde anlaşmalı otel ve restoranlarda yüzde 10 indirim imkânı sağlıyor. Bunun yanında “Hesabın yarısı kadar ekstra mil” kampanyasıyla yine Miles&Smiles American Express kartlarını tercih ederek restoranlarda kazandıkları ekstra millerin tadını doyasıya çıkarıyor.

Miles&Smiles Garanti kredi kartı müşterileri THY'den aldıkları uçak biletlerinde 1 TL harcamalarından 1 mil kazanarak, 6 taksit fırsatından yararlanabiliyor. "Son Dakika Yer Garantili" kategoriden, millerle ödül bilet alabilirken, uçak bileti fiyatı artsa bile, sabit mil değerleriyle bu imkândan faydalanabiliyor.

Ayrıca uçak biletlerinin sınıfını ekonomi sınıfından business classa yükselterek daha konforlu seyahat edebiliyor. Müşteriler, Miles&Smiles Garanti kredi kartlarıyla mil biriktirmeyi beklemeden ya da ödül bilet düzenlemek için yeterli mili kalmadığı durumda 100 bin avans mil kullanıp 18 ayda geri ödeyebiliyor. Türk Hava Yolları'ndaki statülerine göre yüzde 50'ye kadar daha fazla mil kazanabiliyor.


- "Daha fazla mil kazandıracağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti Bankası olarak Türk Hava Yolları ile yaklaşık 19 yıldır yürüttükleri başarılı iş birliğinden son derece mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'nin gerçek anlamda üst segment ilk mil programlı kredi kartı olan Miles&Smiles Garanti kredi kartı sahipliğinin gün geçtikçe arttığının altını çizen Evlioğlu, "Biz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak müşterilerimize, en çok uçuran kart portföyü olarak 2000 yılından bu yana mil kazandırmaya devam ediyoruz. Özellikle son 3 yıl bugüne kadar en fazla mil kazandırdığımız, kendi rekorlarımızı kırdığımız bir dönem oldu. Miles&Smiles Garanti kredi kartları, her yıl daha da büyüyerek benzersiz ayrıcalıklarla daha fazla mil kazandıracak." ifadelerini kullandı.






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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:11
  1. Garanti
  2. Işıl Akdemir Evlioğlu
  3. Miles&Smiles

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