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Yerel Milas'ta orman yangını
Yerel

Milas'ta orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:11:00 -
Milas'ta orman yangını

Muğla, Milas'ta orman yangını çıktı. Ekipler yangına hava ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.

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