Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birlik ve dayanışma örneği

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Yönetim ve Denetim Kurulu kararı doğrultusunda Koronavirüs salgın süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, işyerleri kapalı oda üyelerine desteğini sürdürüyor.

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle almış oldukları karar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Devrim, “odamız üyesi olan, iş yerleri kanunen kapalı olan, kirada oturan ihtiyaç sahibi üyelerimize bu süreçte daha fazla yardımcı olmak adına adımlar atıyoruz. Yeni bir uygulama hayata geçirdik. Hem mağdur olan üyelerimize yardımcı olmak, hem de yerel esnafımızın, bakkalımızın bu süreçte ayakta durmasını sağlamak amacıyla çalışma başlattık. İhtiyaç sahibi üyelerimiz için 200 TL’lik hediye çekleri hazırladık. Bu çeklerle zor durumda olan üyelerimiz yerel esnaftan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Gün birlik beraberlik dayanışma günü. İhtiyaç sahibi üyelerimiz imza karşılığı çekleri odamızdan alabilirler” dedi.

Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim, 30 Mart tarihinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte “aile dayanışma çalışması” başlatmıştı. Toplanan parayla ilk etapta 60 aileye nakdi yardım ve gıda desteği sağlanmıştı.

Başkan Devrim, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirterek, yardımların alışveriş çeki dağıtılarak devam edeceğine vurgu yaptı.