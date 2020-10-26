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Spor Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı
Spor

Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Gianluigi Donnarumma ve Jens Petter Hauge, Roma maçının kadrosundan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:13:13 -
Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten 3 kişinin Roma maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.

Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, Milan'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.


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