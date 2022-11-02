Milan-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Milan ile Salzburg arasında son derece kritik bir 90 dakika oynanacak. Futbolseverler ise Milan-Salzburg maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Milan maçını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Milan evinde Salzburg ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Milan-Salzburgmaçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Milan ile Salzburg bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maçı Exxen, CBC Sport ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.
Milan-Salzburg muhtemel 11’ler
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud.
Salzburg: Köhn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Gourna-Douath; Kjaergaard, Sucic, Seiwald; Okafor, Adamu.