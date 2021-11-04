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Spor Milan-Porto maçı kaç kaç bitti? Milan maç sonucu
Spor

Milan-Porto maçı kaç kaç bitti? Milan maç sonucu

Şampiyonlar Ligi maç sonuçları | Şampiyonlar Lig B Grubu maçında Milan sahasında Porto'yu konuk etti. Peki, Milan maçı ne oldu? Milan-Porto maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 00:07:00 -
Milan-Porto maçı kaç kaç bitti? Milan maç sonucu

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4.hafta maçında Milan sahasında Porto’yu konuk etti. Pek, maç kaç kaç bitti?

Milan-Porto maçı kaç kaç bitti? Milan maç sonucu

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Portekiz'in Porto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Luis Diaz, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Chancel Mbemba kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Porto 5 puan ve maç fazlasıyla grupta ikinciliğe yükselirken, ilk puanını alan Milan ise son sırada kalmaya devam etti.

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