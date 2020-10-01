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Spor Milan, Norveçli kanat oyuncusu Hauge'ı transfer etti
Spor

Milan, Norveçli kanat oyuncusu Hauge'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:36:56 -
Milan, Norveçli kanat oyuncusu Hauge'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'ı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodo Glimt takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016 yılından bu yana Bodo Glimt'in kadrosunda yer alan Norveçli oyuncu, 118 maçta 35 gol attı.

Hauge'ın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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