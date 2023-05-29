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Spor Milan, Juventus'u deplasmanda tek golle yıktı
Spor

Milan, Juventus'u deplasmanda tek golle yıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 03:12:00 -
Milan, Juventus'u deplasmanda tek golle yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'u 1-0 yendi.

Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki iki takım, Juventus'un sahası Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Konuk Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 40. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Milan, puanını 67 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir sıralamada bitirmeyi garantiledi.

Adı mali usulsüzlüklere karıştığı için geçen hafta İtalya Futbol Federasyonu'ndan 10 puan silme cezası alan Juventus, 59 puanla 7. sırada kaldı.

Juventus, ligde arka arkaya 2. yenilgisini aldı.
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Serie A'nın 37. haftasında oynanan müsabakalardan alınan sonuçlar şöyle:

Hellas Verona-Empoli: 1-1, Bologna-Napoli: 2-2, Monza-Lecce: 0-1 ve Lazio-Cremonese: 3-2.

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