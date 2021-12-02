Milan, Genoa deplasmanında rahat kazandı

Lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Milan ise deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısını Milan, 10. dakikada Zlatan İbrahimovic ve 45+1. dakikada Junior Messias'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Kırmızı-siyahlı konuk ekip, Messias ile 61. dakikada bir gol daha buldu ve Genoa'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Milan, ligde 3 maç aradan sonra yeniden galip geldi ve lider Napoli'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 1'e indirdi.

10 puanda kalan Genoa ise haftayı puansız kapatarak, 18. sıraya geriledi.