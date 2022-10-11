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Spor Milan-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE muhtemel 11’ler
Spor

Milan-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Milan ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, saatini araştırıyor. Peki, Milan Chelsea maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 08:21:00 -
Milan-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Milan-Chelsea maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Milan-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE muhtemel 11’ler

Milan ile Chelsea 11 Ekim Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta (c), Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Gallagher, Mount, Pulisic; Havertz

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez (c); Bennacer, Tonali; Diaz, Pobega, Leao; Giroud

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