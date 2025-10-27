  • İSTANBUL
Aktüel

Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’den Tepki: “O Cami O Köye Mutlaka Yapılacaktır”

Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın “köyde Müslüman yok, cami gereksiz” sözlerine sert tepki gösterdi. Gül, “İzbirak’a cami yapılması inanç özgürlüğünün ve toplumsal adaletin gereğidir. Bu mesele ayrışma değil, kardeşliğin imtihanıdır. O cami, o köye mutlaka yapılacaktır” dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada “köyde Müslüman yok, cami gereksiz” ifadelerini kullanması, tepkilere neden oldu. Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, söz konusu açıklamaya sert yanıt vererek, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı İzbirak (Zaz) Mahallesi’ne cami yapılmasının hem inanç özgürlüğünün hem de toplumsal adaletin bir gereği olduğunu vurguladı.

Genel Başkan Gül, 1965 yılından bu yana mahallede cami kadrosu bulunmasına rağmen Müslüman vatandaşların ibadet edeceği bir caminin inşa edilememesinin büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. Gül, “İzbirak’ta yıllardır cami yapılması yönünde girişimler sürüyor. Ancak inşaat sürecinde çıkan engellemeler nedeniyle bugüne kadar bir sonuç alınamadı. Hatta Valilik tarafından yeni bir yer tahsis edilmesine rağmen, hafriyat aşamasında dahi çalışmaların durdurulması kabul edilemez,” dedi.

Gül, cami inşaatının, Hatuni Doğan adlı bir rahibenin “cami yapımına izin vermeyiz” tepkisiyle başlayan engellemeler sonucu durduğunu hatırlatarak, “Bu süreç sadece bireysel bir tepkiyle değil, maalesef bazı yetkili mercilerin kararlarıyla da desteklenmiştir. Demirleri bağlanan inşaatın betonu dökülmeden durdurulması, inanç özgürlüğüne vurulan açık bir darbedir,” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’li George Aslan’ın Meclis’teki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Celaleddin Gül, “İzbirak’ta bugün köy muhtarı dahil birçok Müslüman yaşamaktadır. ‘Köyde Müslüman yok’ iddiası tamamen asılsızdır. Bu tür ifadeler, toplumsal barışı değil, ayrışmayı körükler,” diye konuştu.

Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Gül, meselenin siyasi veya etnik bir tartışma konusu haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. İzbirak’a cami yapılması, yalnızca Müslümanların değil, bu ülkenin her vatandaşının vicdan borcudur. Bu mesele ayrışmanın değil, kardeşliğin ve hakkaniyetin bir imtihanıdır. O cami, o köye mutlaka yapılacaktır.” Başkan Gül, son olarak devletin ilgili kurumlarını ve yerel yöneticileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

