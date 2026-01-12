  • İSTANBUL
Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor

İngiliz devi Liverpool, Salah'ın alternatifini buldu. Şu anda aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu taliplerden teklif bekliyorlar.

#1
Foto - Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve İngiliz ekibinin yöneticileri, Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande konusunda harekete geçme kararı aldı. Kırmızılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı yeni Mohamed Salah olarak görüyor. Salah ise gönderilecek.

#2
Foto - Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor

Alman ekibi Leipzig, oyuncunun bedelini 100 milyon euro olarak belirledi. Bu para masaya konursa iş bitecek. Liverpool'un pazarlıklarla rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı belirtildi. Yan Diomande bu sezon başında Leganes Kulübü'nden 20 milyon euro karşılığında alınmıştı.

#3
Foto - Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor

Liverpool şu anda aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu taliplerden Mohamed Salah için teklif bekliyor.

#4
Foto - Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor

33 yaşındaki Mısırlı yıldızın İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var. Liverpool hem bir miktar bonservis bedeli kazanmak hem de Salah'ın maaş yükünden kurtulmak istiyor.

