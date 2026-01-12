Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor
İngiliz devi Liverpool, Salah'ın alternatifini buldu. Şu anda aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu taliplerden teklif bekliyorlar.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve İngiliz ekibinin yöneticileri, Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande konusunda harekete geçme kararı aldı. Kırmızılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı yeni Mohamed Salah olarak görüyor. Salah ise gönderilecek.
Alman ekibi Leipzig, oyuncunun bedelini 100 milyon euro olarak belirledi. Bu para masaya konursa iş bitecek. Liverpool'un pazarlıklarla rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı belirtildi. Yan Diomande bu sezon başında Leganes Kulübü'nden 20 milyon euro karşılığında alınmıştı.
Liverpool şu anda aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu taliplerden Mohamed Salah için teklif bekliyor.
33 yaşındaki Mısırlı yıldızın İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var. Liverpool hem bir miktar bonservis bedeli kazanmak hem de Salah'ın maaş yükünden kurtulmak istiyor.
