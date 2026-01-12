Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor

Buğra Kardan İstanbul

Bölgede ve ülkede huzuru hakim kılacak ‘Terörsüz Türkiye’ projesine CHP, bir defa daha balta vurmaya yeltendi. Kukla Genel Başkan Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kanaat önderlerine de tarihi projeyi kötüledi. Özel, kanaat önderleriyle görüşmesinde “Kent Uzlaşısından tutuklu belediye başkanı olmamalı. Demirtaş cezaevinde kalmamalı” diyerek terör baronlarına şirin görünme cihetine gitti. Özel’in ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu anlamadığı gibi silahlar yerine bölücü örgüt kuklalarının ve şakşakçılarının bırakılmasını diretmesi tepkiye yol açtı.

CHP TERÖRDEN BESLENİYOR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, şunları söyledi: “CHP ve Özgür Özel, esasında terörün yahut kaosun bitmesini istemez. Çünkü terörden yahut kaostan beslenir. Ortada sorun olduğu muhakkak. Bu sorunun kaynağının CHP olduğu tartışmasız. CHP olduğu için Kürt sorunu, Alevi sorunu vardır. Bu hakikati en iyi Doğu ve Güneydoğu halkı bilmektedir. CHP’nin çatışma alanları oluşturmak suretiyle vesayet kurduğu açıktır. Biz, onlara rağmen ‘Terörsüz Türkiye’ projesini yürütüyoruz. Buna milli, siyaset üstü bir proje olarak bakıyoruz. Kimsenin siyasi rant hesabı içinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çözüme herkesin katkıda bulunmasının zaruret olduğunu düşünüyoruz. Neticede proje toplumun tamamına mâl edilmeli. CHP, oyunbozanlık yapıyor. Çözümü tıkama gayretine giriyor. Özel’in Selahattin Demirtaş’ı sevdiği yok. Onun ‘Cezaevinde kalmasın’ demesi de samimi değil. Süreci baltalamak için yapıyor.

HALK HER ŞEYİN FARKINDA

“Doğu ve Güneydoğu’da kaybettiği itibarı, güveni ya Kent Uzlaşısı tutuklularını ya da Demirtaş’ı umursar gibi görünerek kazanacağını sanıyor. Oysa Kürt halkı her şeyin farkında. CHP’nin Kürtleri kullandığının bilincinde. Şu da kati ki mesele, X ya da Y şahsını aşmaktadır. ‘Terörsüz Türkiye’ bireysel ikballerin, menfaatlerin ötesindedir. Böyle büyük bir planı Kent Uzlaşısı tutuklularına veya Demirtaş’a bağlamak yanlış. Kandil’e ve temsilcisine yaranmaya uğraşmak hata. Özel’e tavsiyemiz ise terör yanlılarını, yardakçılarını değil de silahları bırakma arayışına girmesidir. Meseleyi tıkamaya, maraza çıkarmaya girişmekten kaçınmasıdır. ‘Terörsüz Türkiye’ye çelme takmaya kalkmamasıdır. Burada hayati olan silahları bırakmaktır. Ne yazık ki CHP’nin ve Özel’in böyle bir kaygısı yoktur. Neden olsun ki? Silahlar bırakılır, sorun ortadan kalkarsa CHP ve Özel de güç durumda kalır. Tabii İmralı’ya giden heyete CHP’nin üye vermemesi Doğu ve Güneydoğu’da kuşku uyandırdı. Özgür Özel ve ekibinin samimi olmadığı dillendirilmeye başladı. Geçmişte genel ve yerel seçimlerde Kürt seçmenin oylarını alan durum ciddileşince esas tavrını ortaya koydu. Bu tavrına tepki büyüyünce böyle açıklamalara ya da bahanelere sarılır oldu. Özetle ‘Terörsüz Türkiye’, turnusol kâğıdı görevi gördü. Ne olduğu anlaşılan hatta bölgede büyük darbe yiyen CHP, çareyi Kent Uzlaşısı tutuklularının ve Selahattin Demirtaş müdafiliğinde buldu. Bu da ucuz bir hamle olarak kaldı.”

GAYE ORTALIĞI KARIŞTIRMAK

Eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı da şu görüşleri dile getirdi: “Şu anda ‘Terörsüz Türkiye’ projesinden en çok tedirgin olan CHP’dir. Özgür Özel, Kürt dostu değildir. Özel’in Kent Uzlaşısı’ndan tutuklananları, Demirtaş’ı sahiplenmesi de siyasidir. Özel, samimi değildir. Özel’in Kürtlerle bir arada ve uyumlu olma temennisi yoktur. Onun amacı ortalığı karıştırmak, mideyi bulandırmaktır. Bu, çok çirkin bir siyasettir. Özel’e önerim CHP’nin tarihini okumasıdır. Kürtlere yapılan zulümlere bakmasıdır. O çok ‘önemsediği’ Selahattin Demirtaş’ın ecdadına uygulanan muameleleri dikkate almasıdır. CHP’nin Kürtlerle alâkası bulunmamaktadır.

KÜRTLERİ İNKAR, TERÖRE DOST

“Özel ve ekibi, lütfen geriye dönük bir araştırma yapsın. CHP’nin jakoben, Kürtlerin dillerini ve kimliklerini inkâr eden yönünü görsün. CHP’nin terör örgütü, MLKP, TİKKO, DHKPC olduğunu idrak etsin. Özel, inandırıcı değildir. Vesayet altındadır, dışarıdan aldığı talimata göre ilerlemektedir. CHP Genel Başkanı olacak kalibrede değildir. Bakın, Avrupalı ona 5 dakika dahi ayırmamıştır. Özel’in ekibi de tehlikelidir. Namık Tan, Hataylı bir Nusayri’dir. Babası bir cinayet ya da kan davasından ötürü Mardin Midyat’a gitmiştir. Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Tel Aviv’e Büyükelçi olarak atanmıştır. ABD’de de Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Tan ve Tan gibiler ABD’nin emrinde olan, İsrail’i memnun eden zevattır. Bu zevattan da Özel’den de hayır gelmeyeceği aşikârdır.”