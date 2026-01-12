  • İSTANBUL
Kültür - Sanat Oğlu dua istedi Haldun Dormen entübe edildi
Oğlu dua istedi Haldun Dormen entübe edildi

97 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği açıklandı. Açıklamayı oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

97 yaşındaki tiyatrocu Haldun Dormen'in entübe edildiği açıklandı. Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

97 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği açıklandı. Açıklamayı oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Dormen, “Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi” dedi.

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.”

