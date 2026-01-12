Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı
Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Biyokimyasal analiz sonuçları, propolisin çocuklarda büyüme anormalliği yaratmadığını gösterdi. Yani, çocuklarda hormonal büyüme ve gelişmede anormallik olmadığını gördük. Çalışma sonuçlarımıza göre, annelerin çocukları için güvenle propolisi kullanabileceğini söylememiz mümkün" dedi.