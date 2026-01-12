Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

"Çalışmamızı hem erkek hem de dişi bireylerdeki büyüme, gelişme ve erken ergenlik üzerine yürüttük. Erkek ve dişi ratlarda (deney hayvanları) çalıştık. Haftalık boy, kilo ve vücut kitle endeksine, büyüme hormonuna ve insülin bağımlı büyüme hormonuna baktık. Her alandan baktığımız biyokimyasal analiz sonuçları, propolisin çocuklarda büyüme anormalliği yaratmadığını gösterdi. Yani hormonal olarak büyüme ve gelişmede anormallik olmadığını gördük. Şu anki sonuçlarımıza göre, annelerin çocukları için güvenle propolisi kullanabileceğini söylememiz mümkün."