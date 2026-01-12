  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray Tel'i istiyorsa acele etmeli: Okan Buruk düğmeye bastı basacak... Uzman isimden uyarı: İşte epilepsinin 5 işareti! Mesajı ve çağrıları cevaplamamak boşanma sebebi İstersen cevap verme Tarihi maç öncesi Fethiye’de Galatasaray heyecanı Öğretmen il içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman? MEB 2026 atama ve yer değiştirme takvimini duyurdu Guendouzi'yi Galatasaray'a kim istemedi? Olay iddia çok sorunun cevabını arayacak... Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat: Kış ayları size göre olmayabilir! Bu iddia ortalığı karıştırdı! Beşiktaş sezonu Ersin Destanoğlu ile tamamlayacak Bu bir rüya mı? Galatasaray'da flaş Salah gelişmesi: Liverpool bekliyor Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı
AA Giriş Tarihi:

Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Biyokimyasal analiz sonuçları, propolisin çocuklarda büyüme anormalliği yaratmadığını gösterdi. Yani, çocuklarda hormonal büyüme ve gelişmede anormallik olmadığını gördük. Çalışma sonuçlarımıza göre, annelerin çocukları için güvenle propolisi kullanabileceğini söylememiz mümkün" dedi.

#1
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri, Düzce Üniversitesindeki akademisyenlerce araştırıldı.

#2
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) görevli akademisyenler tarafından yaklaşık 1 yıl önce hazırlanan "Propolisin Büyüme, Gelişme Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi", Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklendi.

#3
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'nun öncülüğünde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden Histoloji ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrin Bölümü'nde görevli bilim insanları ile arı ürünleri uzmanları ve gıda mühendisinden oluşan ekip, propolisin farklı dozlarının boy, kilo, vücut kitle indeksi gibi büyüme parametreleri ile büyüme hormonu (Growth hormon), insülin bağımlı büyüme hormonu (IGF-1, IGF-3) ve üreme hormonları (östrojen, progesteron, LH, FSH ) üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

#4
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları, Sağlık Bakanlığınca organize edilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde sunularak bilim camiasıyla paylaşıldı.

#5
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Kekeçoğlu, Düzce Üniversitesi olarak uzun süredir arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bu projenin de propolisin büyüme çağındaki çocukların kullanımında erken ergenliğe yol açıp açmadığı konusundaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması amacıyla başlandığını söyledi.

#6
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Ailelerin, "Çocuklara propolis kullanımında herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalır mıyız?" endişesi yaşayabildiğini anlatan Kekeçoğlu, "Özellikle Kovid-19 sürecinin ardından gıda takviyesi olarak bağışıklığı artırmasıyla ön plana çıkan bu ürünün varsa yan etkilerini tespit etme çalışması yaptık. Bununla ilgili dünyada herhangi bir çalışma yoktu. Sadece bir makalede erken ergenlikten bahsediliyordu." diye konuştu.

#7
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Kekeçoğlu, yaptıkları çalışmada propolisin erken ergenlikle alakalı herhangi bir yan etkisine rastlanmadığını bildirerek, şöyle devam etti:

#8
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

"Çalışmamızı hem erkek hem de dişi bireylerdeki büyüme, gelişme ve erken ergenlik üzerine yürüttük. Erkek ve dişi ratlarda (deney hayvanları) çalıştık. Haftalık boy, kilo ve vücut kitle endeksine, büyüme hormonuna ve insülin bağımlı büyüme hormonuna baktık. Her alandan baktığımız biyokimyasal analiz sonuçları, propolisin çocuklarda büyüme anormalliği yaratmadığını gösterdi. Yani hormonal olarak büyüme ve gelişmede anormallik olmadığını gördük. Şu anki sonuçlarımıza göre, annelerin çocukları için güvenle propolisi kullanabileceğini söylememiz mümkün."

#9
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Her projede çalışmaya başlamadan önce mutlaka bu alandaki tıp hekimleriyle görüş alışverişi yaptıklarını vurgulayan Kekeçoğlu, propolisin büyüme ve gelişme üzerindeki etkisini çalışmaya başlamadan önce hangi parametreleri göz önünde tutmaları gerektiğini tespit ettiklerini kaydetti.

#10
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Kekeçoğlu, özellikle endokrinik açıdan çalışmalar yapan tıp hekimleriyle görüş alışverişi yaparak yola çıktıklarını dile getirerek, "Bu çalışmada birinci parametremiz growth (büyüme) hormonuydu ancak hekimlerimiz bu konuda büyüme hormonu araştırmasının yetersiz olduğu görüşünde bulundu. Bunun üzerine IGF-1 ve IGF-3 (insülin bağımlı büyüme hormonu), üreme hormonları (östrojen, progesteron, LH, FSH) üzerinde de çalıştık. Dolayısıyla bu çalışma ve sonuçlar büyüme gelişme anlamında net gösterge oluşturdu." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Propolis tüketmek çocukları nasıl etkiliyor? Araştırma sonucu açıklandı

Propolisin barındırdığı içeriklerin antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğunu anlatan Kekeçoğlu, günlük stres faktörlerine karşı vücudu toksinlerden koruyucu özelliğe sahip ürünün antikanser özelliği taşıdığı, hücre ölümünü yavaşlattığı ve kadınlarda menopozu geciktirdiğine yönelik çok sayıda bilimsel araştırma sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun..
Kütahya’da eğitime kar engeli
Eğitim

Kütahya’da eğitime kar engeli

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, engelli ve hamile kamu çalışa..
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröri..
ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı
Dünya

ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı

PKK/YPG’li teröristleri, Halep’te ölümden hamisi Amerika kurtardı. Trump’ın Temsilcisi Barrack, teslim alınan teröristlerin, entegrasyon sür..
İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Ekonomi

İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!

Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 1000 TL geriler mi? İslam Memiş’in “altın pahalıya alınıyor” çıkışı sonrası gözler altın pi..
Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu!
Gündem

Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu!

Türkiye’nin milli projelerine karşı her fırsatta "İstemezük" korosuyla saldırıya geçen Sözcü gazetesi, konu başka ülkeler olunca adeta meden..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23