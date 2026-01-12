Trump "anlaşma" çağrısı yapmıştı! Küba Devlet Başkanı öyle bir yanıt verdi ki

  • İSTANBUL
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın "anlaşma" çağrısına yanıt verdi. Diaz-Canel, "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" dedi.

Amerika kıtasında gerilim artıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile "anlaşma yapmaları" yönündeki çağrısına yanıt vererek "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Küba'nın "saldırgan" bir devlet olmadığının altını çizen Diaz-Canel, ülkenin 66 yıldır ABD'nin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

Diaz-Canel, "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez." ifadelerine yer verdi.

Küba halkının kanının son damlasına kadar vatanını savunmaya hazır olduğuna işaret eden Diaz-Canel, kimsenin ülkeyi "tehdit de edemeyeceğini" belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 11 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürmüştü.

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullanmıştı.

Trump, şunları kaydetmişti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

