SON DAKİKA
Medya
9
Yeniakit Publisher
"Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

“Mehmed: Fetihler Sultanı” 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 13 Ocak Salı akşamı altmış beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.

#1
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Sultan Mehmed’in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; sarayda görev dağılımları yeniden şekilleniyor.

#2
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümde neler olacak?

#3
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Payitahtta yaşanan bir mali düzensizlik, Harem-i Hümayun’da uzun süredir korunan dengeleri sarsar. Gülşah Hatun’un aldığı inisiyatif, niyet ile yöntem arasındaki farkı gündeme getirirken Sultan Mehmed için mesele şahsi değil, devlet nizamıdır. Bu durum, saray içindeki görev dağılımlarını ve güven ilişkilerini yeniden şekillendirir.

#4
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Bosna Kralı Stefan’ın üvey kızı Prenses Rose (Çiçek Hatun), Bogomil halkının yaşadıklarını anlatmak üzere payitahta gelir. Rose’un sözleri, Bosna’daki güç mücadelesinin perde arkasını işaret ederken Sultan Mehmed’i hem vicdani hem de siyasi bir kararın eşiğine getirir.

#5
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Mehmed, bu çağrıya nasıl karşılık verecek? Stefan’ın Bogomiller üzerinden kurduğu plan bozulacak mı?

#6
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Yeni ocak ağası Hüseyin Ağa’nın sert ve baskıcı yönetimi, yeniçeri ocağında ciddi bir huzursuzluğa yol açar. Falaka ve zorbalıkla sağlanmak istenen disiplin karşısında yeniçeriler bu durumu sineye mi çekecek, yoksa memnuniyetsizliklerini açıkça dile mi getirecekler? Ocakta homurdanmalar artarken, düzenin ne kadar sürdürülebileceği tartışma konusu hâline gelir. Eski askerlerini korumak isteyen Kurtçu Doğan’ın müdahalesi, Sadrazam Mahmud Paşa’nın da dâhil olduğu daha büyük ve tehlikeli bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Bu gerilim kontrol altına alınabilecek mi? Ocakta güç dengesi kimden yana olacak?

#7
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Öte yanda Sultan Mehmed, Vlad’ın sadakatini sınarken, Vlad ile Stefan arasındaki hassas denge tehlikeli bir noktaya sürüklenir. Radu’nun tutumu ise tüm hesapları altüst edebilecek bir mesele hâline gelir. Bu oyun kimin lehine sonuçlanacak?

#8
Foto - "Mehmed: Fetihler Sultanı" 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

“Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan dolu yeni bölümüyle 13 Ocak Salı akşamı TRT 1’de...

