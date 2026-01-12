“Mehmed: Fetihler Sultanı” 65. Bölüm 13 Ocak Salı Saat: 20.00 TRT 1

Yeni ocak ağası Hüseyin Ağa’nın sert ve baskıcı yönetimi, yeniçeri ocağında ciddi bir huzursuzluğa yol açar. Falaka ve zorbalıkla sağlanmak istenen disiplin karşısında yeniçeriler bu durumu sineye mi çekecek, yoksa memnuniyetsizliklerini açıkça dile mi getirecekler? Ocakta homurdanmalar artarken, düzenin ne kadar sürdürülebileceği tartışma konusu hâline gelir. Eski askerlerini korumak isteyen Kurtçu Doğan’ın müdahalesi, Sadrazam Mahmud Paşa’nın da dâhil olduğu daha büyük ve tehlikeli bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Bu gerilim kontrol altına alınabilecek mi? Ocakta güç dengesi kimden yana olacak?