Yeni Dacia Sandero görücüye çıktı

Giriş Tarihi:
Yeni Dacia Sandero, Türkiye'de satışa sunuldu.

Avrupa'nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve donanımı ile kullanıcılarıyla buluşuyor.. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, pratik ve modern bir görünüme sahip. Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor. Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.

