Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın!

Okula gitmenin sosyalleşmek dışında bir anlamı kalmadığını savunan Musk, sadece kafa dengi insanlarla vakit geçirmek isteyenlerin eğitim kurumlarını tercih edebileceğini belirterek geleneksel diplomaları hedef aldı.

"Tıp okumayın"

Geleceğin mesleklerine dair korkutucu bir öngörüde bulunan ünlü milyarder, gençlere "Tıp okumayın" çağrısında bulundu. Musk, kendi şirketi Tesla tarafından geliştirilen Optimus robotlarının, üç yıl içinde dünyanın en yetenekli cerrahlarından bile daha iyi ameliyat yapabileceğini iddia etti. Yapay zekanın tıp alanındaki hakimiyetinin cerrahlık mesleğini tarihe gömeceğini savunan bu sözler, bilim dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.