  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan… CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Sosyal Medya Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın!
Sosyal Medya

Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Teknoloji dünyasının devi Elon Musk, modern eğitim sistemine ve tıp dünyasına yönelik radikal açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Okula gitmenin sosyalleşmek dışında bir anlamı kalmadığını savunan Musk, sadece kafa dengi insanlarla vakit geçirmek isteyenlerin eğitim kurumlarını tercih edebileceğini belirterek geleneksel diplomaları hedef aldı.

"Tıp okumayın"

Geleceğin mesleklerine dair korkutucu bir öngörüde bulunan ünlü milyarder, gençlere "Tıp okumayın" çağrısında bulundu. Musk, kendi şirketi Tesla tarafından geliştirilen Optimus robotlarının, üç yıl içinde dünyanın en yetenekli cerrahlarından bile daha iyi ameliyat yapabileceğini iddia etti. Yapay zekanın tıp alanındaki hakimiyetinin cerrahlık mesleğini tarihe gömeceğini savunan bu sözler, bilim dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

 

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti
Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

Sosyal Medya

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23