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Mikrofonu açık kaldı...Trump dünyaya rezil oldu!

G-20 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekileceği sırada Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi platformda tek başına bırakıp giden ABD Başkanı Donald Trump'ın açık kalan mikrofonundan "Beni buradan çıkarın. Gitmek istiyorum" dediği duyuldu.

02 Aralık 2018 Pazar 11:49

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun yine gündemine oturdu. Yaptığı her hareket, söylediği her söz ve attığı her tweet gündem olan Siyonist kuklası Trump, bu sefer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşen G-20 Zirvesi sırasında herkesi şaşkına çevirdi.

Liderleri beklemeden kaçtı

Daha önce benzer etkinlik ve zirvelerde diplomatik skandallara sebep olan Trump, bu sefer aile fotoğrafı çekilmek üzere dünya liderlerini bekleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi şaşırttı. Platformda bekleyen Macri'yle tokalaşan ve kameralara poz veren Trump, diğer liderleri beklemeden sahneden hızlı adımlarla ayrıldı. Bunu son anda fark eden Macri, Trump'a seslense de başarılı olamadı. Daha sonra platformdan geçen Arjantinli bir yetkili hızla Trump'ın yanına gitti.

Mikrofonu açık kaldı, dünya basınının diline düştü

Bu sırada Macri de platformda tek başına kalmış oldu. Kameraların karşısında ne yapacağını bilemeyen Macri, platformun basamaklarını inceledi ve ilginç görüntülere sebep oldu. Dünya basını, Trump'ın mikrofonunun açık kaldığını ve bu sırada, "Beni buradan çıkarın. Gitmek istiyorum" dediğini yazdı. Fakat Trump daha sonra platforma dönerek diğer liderlerle poz verdi.

Çeviri kulaklığını çıkardı

G-20 Zirvesi'nde ikinci kez diplomatik gaf yapan Trump, dün de Macri'yle kameralar önünde sohbet ederken simültane çeviri kulaklığını çıkarıp atmış, "Sanırım sizi kendi dilinizde, bunda duyduğumdan daha iyi anlayacağım" demişti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:49
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  • Ebu Memleketyn TarbushEbu Memleketyn Tarbush8 dk önce
    Trump Siyonist kuklası değil - benim kuklamdır.
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