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Mike Pompeo, Türkiye'den ayrılıp İsrail'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İsrail'e koştu.

18 Ekim 2019 Cuma 16:07
Mike Pompeo, Türkiye'den ayrılıp İsrail'e gitti

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda 9 günlük sürecin ardından ABD ile yaptığı görüşmeler sonucu masada da istediğini aldı. YPG/PKK'lı teröristler, 120 saatlik süre içerisinde 30 km'lik güvenli bölgeyi terk edecekler. ABD ise destek verdiği teröristleri ölümden kurtarmanın sevincini yaşıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'den sonra oldukça manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun yanına koştu

Mike Pompeo, resmi ziyaret için gittiği Kudüs'te İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pompeo'ya ve ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'e desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Orta Doğu sorunların sahnesi, ancak öne çıkan bir şey varsa, Amerikan-İsrail ittifakının istikrarı ve gücüdür" dedi.

Netanyahu, "İttifakın güçlendirilmesi, bölge ile aramızda ve uğraştığımız çeşitli zorluklarla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Pompeo ise “İran rejiminin kötü etkilerine karşı koruma çabaları, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in güvenliği ile ilgili diğer konular ile ilgili” verimli bir toplantı yaptığını söyledi.

İsrail basını, dün Pompeo ve Netanyahu'nun Suriye'deki son gelişmeleri tartışmak için görüşeceğini bildirmişti. İsrail’e gelmeden önce Pompeo, BM Güvenlik Konseyi’ne, İran’a silah ambargosunu yenileme çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:07
  1. İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. israil
  4. Mike Pompeo

YORUM YAZ

  • Gökhan Gökhan 25 dk önce
    İsrail güven içinde olduğu sürece islam aleminde savaş sürer.
  • oguz oguz 28 dk önce
    bızm aklımızla alaymı edıyosunuz adamlar ateş kesisecen dedı kesıldı nerde ıstedgımızı aldık ne oldu da
  • KaanKaan57 dk önce
    Şamar yemiş gibi durmuyo çol mutlular. Netenyahu da çok mutlu. Amerika bize teşşekkür etti. Bunlar teşekkür ettiyse yanlıl yoldayız demektir

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