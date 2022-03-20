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Spor Miguel Crespo: Savaştık ve kazandık
Spor

Miguel Crespo: Savaştık ve kazandık

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:02:00 -
Miguel Crespo: Savaştık ve kazandık

Fenerbahçeli Miguel Crespo, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Crespo "Aslında maça çok iyi başladı, hırslı başladık. Ancak Konyaspor öne geçti. Çok iyi çalışıyoruz ve meyvelerini alıyoruz." dedi.

Takımının galibiyet golünün asistini yapan Miguel Crespo "Savaştık ve kazandık. Biz hak ettik." diyerek sözlerini noktaladı.

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