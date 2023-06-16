  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İskeçe'de yüce Kur'an'a alçak saldırı!

Sandığa gömüldü hala seçmeni ile alay ediyor!

CHP işler kızıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma

Ne altın, dolarda en büyük getiri: Türkiye'den Yabancı yatırımlar, bu yıl 2022'yi aşabilir! Çarpıcı tahmin

Türk askeri bölgeye girdi! Kritik bölgenin güvenliği Türkiye'de!

Biden sorulan soruya böyle cevap verdi: Aptalca...

BM'den uyarı: petrol, gazı bırakalım! Kötü haber: felakete gidiyoruz, önleminizi alın! Acil harekete geçin

İHA üreticisi bunu yaptı: Fiziki hasarı azalttı, İHA'sını izinsiz uçurabilecek! Tam 67 milyon dolar yatırım

Araç sahipleri dikkat! Araç muayenesinde yeni dönem başladı

Avrupa ülkesi İtalya- Malta başkanlarından o bilgi ilan edildi: hükümetten yeni şok eden gelişmeler belli oldu
Sağlık Migreni olanlar dikkat! Bu risk sizin için çok yüksek
Sağlık

Migreni olanlar dikkat! Bu risk sizin için çok yüksek

Yeniakit Publisher
2023-06-16 08:42:00 - 2023-06-16 08:42:52
Migreni olanlar dikkat! Bu risk sizin için çok yüksek

Yapılan bir çalışma, migren hastalarının inme geçirme risklerinin diğer insanlara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Danimarka'da yürütülen bir araştırma, migren hastalarında iskemik inme riskinin daha yüksek olduğunu ve migren hastası kadınlarda hemorajik inme ve kalp krizinin daha çok görülebileceğini ortaya koydu.

"PLOS Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesinden araştırmacı Cecilia Hvitfeldt Fuglsang ve ekibi, migren hastalığı ile inme riski arasındaki bağı inceledi.

Danimarka'daki 1996-2018 dönemine ait sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, migren ilacı alan hastaların, 60 yaşından önce karşı karşıya kaldığı iskemik inme ve kalp krizi riskini nüfusunun geri kalanıyla kıyasladı.

Araştırmacılar, migren teşhisi konulan kişilerde 60 yaşından önce inme ya da kalp krizi riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada, önceki bulguların aksine migren hastası kadın ve erkeklerde, iskemik inme riskinin eşit olduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca araştırma, migreni olan kadınlarda, hemorajik inme ve kalp krizi riskinin, erkeklere ve genel nüfusa kıyasla daha yüksek olabileceğini gösterdi.

İskemik inme, kan pıhtısının beyne giden bir damarı tıkamasıyla meydana gelirken hemorajik inme, beyindeki bir damarın patlaması sonucu yaşanıyor.

Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin
Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Sağlık

Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23