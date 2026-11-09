Kütahya'da korkunç kaza: Sürücü feci şekilde can verdi!
Kütahya’da minibüsün otomobil ve park halindeki 2 araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsünün yola fırladığı anlar kameraya yansıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya’da minibüsün otomobil ve park halindeki 2 araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsünün yola fırladığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez yönetimindeki 64 LY 968 plakalı otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı.
Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Gülmez ile A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan Gülmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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