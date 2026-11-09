Dün İstanbul’daki evinde 81 yaşında vefat etmişti: Prof. Akarlı yarın dualarla uğurlanacak

Osmanlı tarihi, hukuk ve iktisat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan, 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, 81 yaşında İstanbul'un Etiler semtindeki dün evinde hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Akarlı için 10 Kasım'da Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Akarlı'nın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı 20 Kasım'da saat 14.00'te, Gülhane Parkı'nın içinde bulunan ve asıl adı Alay Köşkü olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenecek programda yad edilecek.

Akarlı'nın öz geçmişi

Eskişehir'de 26 Eylül 1945'te dünyaya gelen Akarlı, Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve İktisat Bölümü'nden 1968'de mezun oldu.

Wisconsin Üniversitesinde tarih alanında yüksek lisans yapan Akarlı, 1976'da Princeton Üniversitesinde Orta Doğu tarihi üzerine doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesinde başlayan Akarlı, 1976-1983 yıllarında burada görev yaptı.

Ardından Ürdün Yermük Üniversitesi ve Washington Üniversitesi St. Louis'de çalışan tarihçi, 1996'da Brown Üniversitesinde göreve başladı ve 2012'de emekli olana kadar burada ders verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesinde de görev yapan Akarlı, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanlığını yürüttü.

Akarlı'nın 1993'te yayımlanan "The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920" adlı eseri, Missouri Tarih Kurumu tarafından En İyi Tarih Kitabı Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihçi, Osmanlı tarihi alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Osmanlı, hukuk, iktisat ve Orta Doğu tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Akarlı, kütüphanesinin büyük bölümünü Mart 2026'da Bilim ve Sanat Vakfına bağışladı.

Özellikle Osmanlı yönetimindeki Lübnan ve Ürdün coğrafyasına ilişkin araştırmalarıyla uluslararası akademik çevrelerde bilinen Akarlı, Brown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Modern Orta Doğu Tarihi alanında "Joukowsky Family Distinguished Professor Emeritus" ünvanını taşıdı.