0553 313 94 23

Migren ağrılarına botoks uygulamasıyla son

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

07 Haziran 2019 Cuma 10:37
Migren ağrılarına botoks uygulamasıyla son

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, özellikle kadınlar ve gençlerin muzdarip olduğu kronik migren ağrılarının, botoks yöntemiyle ilaçsız biçimde tedavi edilebildiğini söyledi.


Kronik migren ağrılarının hastaların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve acilen tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dr. Özlece, "Ağrı kesiciler bir süre fayda ediyor ama bir süre sonra ağrı kesicilerden de istediğimiz faydayı alamıyoruz ve daha da kötüsü ağrı kesici kullanmaya devam ettikçe hastanın migren atakları daha da kronikleşiyor ve ağrı kesici kullanımı bir sonraki atak için hazırlık oluyor. Son yıllarda bilinen adıyla botoks tedavisini kullanıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz“ dedi.,


Botoks yönteminin, migren tanısı konan 18 yaş üstündeki hamile ve emzirenler dışında her hastaya uygulanabileceğini kaydeden Dr. Özlece, tedavinin belirgin bir yan etkisi olmadığına dikkat çekti. Dr. Özlece, tedavinin uygulama biçimine dair şu bilgileri verdi:


“Uygulama yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Küçük iğnelerle, belli miktarlarda toksini migren için özellikli olan alanlara enjekte ediyoruz. Bu, yaklaşık 33, 34 alan oluyor ve ağrıya göre biraz daha artırabiliyoruz noktaları. Öncesinde ağrıyı kesecek bir sprey veya ya da krem uygulamasıyla da tedaviyi ağrısız, konforlu bir düzeye de getirebiliyoruz. Enjeksiyonu çok ince iğnelerle yaptığımız için ciddi bir ağrıya da neden olmuyor.”


Botoksun bilinen etkisi 4 ay sürdüğünü dile getiren Dr. Özlece, tedavinin birçok hastada ilaç tedavisini ortadan kaldırdığını; ağrıların çok kronikleştiği hastalarda da ilaçlarla birlikte kullanıldığını ifade etti. Dr. Özlece, “Yani 4 ay kadar o bölgedeki elektriksel iletişim kesildiği için ağrı iletimini de bloke etmiş oluyor. Sonrasında tekrar ağrılar başlarsa botoks uygulamasını tekrar etmek gerekebiliyor. Ama bazı hastalarda sinirler yatıştığı için ağrılar hiç tekrar etmeyebiliyor. Her seans bitiminden sonra da seans aralıkları uzuyor” diye konuştu.


Tedavinin ciddi bir yan etkisi olmadığının altını çizen Dr. Özlece, “Botoksun çok bariz ve çok ciddi bir yan etkisi yok. Yanlış ellerde ve anatomiyi iyi bilmeyen eller tarafından uygulanırsa, göz kapağında düşme, çift görme veya farklı kaslarda güçsüzlük gibi yan etkileri olabiliyor ama bu işin eğitimini almış nörologlar tarafından yapıldığında kolay kolay yan etki görülmüyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak keklik avlayanlara 3 bin 600 TL ceza
    1. Kaçak keklik avlayanlara 3 bin 600 TL..
    2. İzmir’de spor zamanı
    3. Akçakale’nin ’meraklı köfteci’si iş..
    4. Çankaya evlerinde yaz boyu etkinlik
    5. Başkan Beyoğlu, Yıldırım’ın Diyarbakır..
    6. Başkan Günel: "Kongre merkezinin ayağa..
    7. (Özel haber) Denizlispor’da hedef ilk..
    8. Kapadokya’da 50 yıllık kahve..
    9. Sivas'ta cinayet
    10. Altındağ’da dev temizlik
    11. Turizm’in kalbi Agora’da atacak
    12. Sıcak kemoterapi ile tümöral hücreler..
    13. Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç..
    14. "Fransa’yı yenerek yeni bir tarih..
    15. Akıntıya kapılan çocuğun cesedine..
    16. Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma
    17. BAE: “Mayıs ayındaki tanker..
    18. Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı
    19. Güven: Hâkimleri YSK değil, HSK atar
    20. Batman’da ebabil kuşu bulundu
    21. İstanbul Sözleşmesi'ne çok sert tepki:..
    22. Konak’ta Balkan rüzgârları esecek
    23. Özel öğrencilerden anlamlı bayramlaşma
    24. Yorgancılar: "Tarım potansiyelini daha..
    25. Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu
    26. Kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracı biçti!
    27. Taksim'de tehlikeli eğlence!..
    28. Meksika güney sınırına asker..
    29. (Özel) Telefonla veterinerden yardım..
    30. Tarihi Tekel Fabrikasına genç tasarım
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı