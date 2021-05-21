  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teröristlere sınırdan geçit yok!
Sinop Şehir Stadı'nda sevindirici gelişme
İsrail ateşkesi bozdu
Irkçılardan 1000 kişilik liste
Yerel Midye ve balıklardan Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı
Yerel

Midye ve balıklardan Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

Marmara denizini neredeyse 3 aydır istilâ eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da kötü etkiliyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:17:00 - 2021-05-21 13:20:47

Marmara Denizi'ni neredeyse 3 aydır istilâ eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da kötü etkiliyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.

Ölüyorlar

Bilhassa Gemlik körfezinin dibini saran salya tabakasına ağa takılır gibi takılıp kalan balıklar bir müddet sonra ölüyor. Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen 1. sınıf sanayi dalgıcı su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti. Marmara’da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor. 1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara’nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

Fatih ?Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara’daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi. Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Marmara ve Karadeniz’deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İstanbul

Hey gidi aziz istanbul. Bir yanlış yaptın bu yanlış istanbulu yerle bir etti. Güzelim istanbul ne hale geldi 
  • Yanıtla

"EKO"LOJİK TERÖR

Ekrem ekremmm. Mahvettin istanbulu ekremmm 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?
Eğitim

Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?

Karne notları neye göre verilecek? Karne notları nasıl verilece, ilkokul, ortaokul, lise? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edil..
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi
Medya

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi

Televizyon programlarında yaşananlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son olarak Yılmaz Erdoğan yönetimindeki ‘Çok Güzel Hareketler 2’d..
İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın
Medya

İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'ten bir iki tık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay