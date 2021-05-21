Midye ve balıklardan Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

Marmara Denizi'ni neredeyse 3 aydır istilâ eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da kötü etkiliyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilâjla ölüm kalım savaşı veriyor.

Ölüyorlar

Bilhassa Gemlik körfezinin dibini saran salya tabakasına ağa takılır gibi takılıp kalan balıklar bir müddet sonra ölüyor. Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen 1. sınıf sanayi dalgıcı su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti. Marmara’da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor. 1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara’nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

Fatih ?Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara’daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi. Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Marmara ve Karadeniz’deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.