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Midibüs yolun karşısına geçip minibüsle kafa kafaya çarpıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önüne çıkan kadına çarpmamak için karşı şeride geçen midibüs, karşıdan gelen işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:07:28 -
Midibüs yolun karşısına geçip minibüsle kafa kafaya çarpıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önüne çıkan kadına çarpmamak için karşı şeride geçen midibüs, karşıdan gelen işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine giden Necdet P., idaresindeki 34 RP 522 plakalı midibüs sürücüsü önüne çıkan kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan midibüs karşı istikamete geçti. Bu sırada midibüs Adapazarı istikametine giden Mustafa D., idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında iki sürücü Mustafa D., ve Necdet P., ile A.B., V.V İ.U., isimli şahıslar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri araç içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçlar kullanılmaz hale geldi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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