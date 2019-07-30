Midemizin illeti ülserin belirtileri nelerdir

Ülser, mide veya duedenum'un (onikiparmak barsağı) mide asidi ve sindirim sıvıları (örneğin pepsin) tarafından harabiyeti sonucunda meydana gelen doku kaybıdır. Doku kaybı asit pepsinin etkisiyle daha derinlere inebilir. Enflamasyon denilen yarayı meydana getirir. En büyük neden "Helicobacter pylori" adlı bir mikroptur ve düzenli NSAİ ilaçlar (aspirin, antiromatizmal ilaçlar) alımıdır. Diğer muhtemel nedenler arasında genetik yatkınlık (irsiyet) , her türlü stresler, kortizon türü ilaçlar, alkol, sigara, kahve alışkanlığı , çevre kirliliği sayılabilir. 30 ile 50 yaş arası sıklıkla görülen ülser hastalığı, erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Karnın üst kısmında kemirme ve yanma en sık görülen ülser belirtisidir. Hastayı uykusundan uyandırabilecek kadar şiddetli olabilmektedir. Bulantı, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı da belirtileri arasındadır.