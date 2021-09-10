Midemiz bulandı sanatınızdan da çağdaşlığınızdan da! Bu kadar 'genişlik' artık kusturuyor

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Haber, magazin camiasında, "Bensu Soral-Hakan Baş evliliğinde 2'nci şahıslar" başlığı ile servis edildi.

Mide bulandıran haberler art arda geliyor

2018 yılında evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın aralarında sorun olduğu iddiası, bugün mide bulandıran bir haberle devam etti.

Bensu Soral'ın oynadığı "Cam Tavanlar" dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Bensu Soral'ın başını Kubilay Aka'nın omuzuna yasladığı anlar yer aldı. Aynı şekilde Hakan Baş'ın da Mina Ceran ile bir mekanda eğlendiği görüntüler yayıldı.

Gördükleri fotoğrafları sorun etmemişler!

Çift, konuşulanlardan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, "eşinin başını Kubilay Aka'nın omzuna yaslamasını, samimi pozlarını gören" Hakan Baş'ın ve "eşinin Mina Ceren ile eğlenmesini izleyen" Bensu Soral'ın da imzası vardı.

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var"