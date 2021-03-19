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Sağlık Mide yanmasına ne iyi gelir? Evde mide yanması nasıl geçer?
Sağlık

Mide yanmasına ne iyi gelir? Evde mide yanması nasıl geçer?

Bazı insanlarda mide yanması rahatsızlığı oluşuyor. Genelde tüketilen gıdalardan dolayı oluşan mide yanmaları, insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İleri derecede mide yanmalarına karşın mutlaka bir doktor tedavisi önerilir. Peki evde mide yanması nasıl geçer? Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-19 14:37:00 -
Mide yanmasına ne iyi gelir? Evde mide yanması nasıl geçer?

Genelde tüketilen gıdalardan dolayı meydana gelen mide yanmaları, günümüzde birçok insanın karşılaştığı bir rahatsızlıktır. Mide yanmaları, önlem alınmadığı takdirde insan sağlığında pek çok probleme yol açabilir. Mide yanması tedavisi, doktor gözetimi altında olması tavsiye edilir. Ayrıca evde mide yanması tedavisi de yapılabilir. Mide yanmasına ne iyi gelir? Evde mide yanması nasıl geçer?

1. Karbonatlı su karışımı

Bir bardak suya bir çay kaşığı miktarınca karbonatı katıp karıştırın ve için.

2. Aloe vera suyu

Cilt için sayısızca faydası bulunan aloe vera bitkisi, aynı zamanda mide yanmalarına karşı da iyi gelir. Her yemekten önce yarım çay bardağı kadar aloe vera suyu içmek faydalı olacaktır.

3. Sakız çiğnemek

Midenizde asit üretimini önlemek için en iyi yöntem tükürüğü arttırmaktır. Yemeklerden sonra 30 dakika boyunca şekersiz sakız çiğnemek, mide yanmasına karşı iyi gelecektir.

4. Elma sirkesi

Bir bardak suya bir yemek kaşığı kadar elma sirkesini katıp yemeklerden önce içebilirsiniz. Ayrıca yatmadan önce de içebilirsiniz. Evde mide yanması tedavisinde etkili bir yöntemdir.

5. Muz yiyin

Her gün 1 adet muz tüketmek mide yanmalarına karşı oldukça faydalıdır.

 

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