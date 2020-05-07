Bağırsak kaslarındaki anormal kasılmalar. Bağırsakların duvarları, yiyecekleri sindirim kanalından geçirirken kasılan kas katmanlarıyla kaplıdır. Normalden daha fazla ve uzun süren kasılmalar, gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Zayıf kasılmalar ise yiyecek geçişini yavaşlatarak sert ve kuru dışkılamaya neden olabilir. Birçok insanda zaman zaman huzursuz bağırsak sendromu belirtileri görülür. Fakat bazı risk gruplarında hastalığın görülme olasılığı daha fazladır.

Bu grupta gençlerde daha sıktır. 50 yaş altı bireylerde görülme sıklığı 50 yaş üstüne göre iki kat daha fazladır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Ailede spastik kolon öyküsü olanlarda daha sık rastlanır. Bu da genetik faktörlerin hastalıkta rolü olduğunu gösterir.

Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür

Kaynayan 1 su bardağı suya 50 kuruş büyüklüğünde kök zencefilini bıçakla bir defa kesip atınız ve 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra süzüp ılımaya bırakınız. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz. Taze hazırlanmalıdır. Uygulamaya bir ay boyunca devam ettiriniz.