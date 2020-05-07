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Sağlık

Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür

Mide ve bağırsak şikayetleri zaman zaman artmakta. Huzursuz bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri arasında aşırı gaz, ishal veya kabızlık, bazı hastalarda birbirini takip eden ishal ve kabızlık nöbetleri olarak görülmekte. Peki mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür nedir?

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:12:00 - 2020-05-07 17:13:28
Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür

Bağırsak kaslarındaki anormal kasılmalar. Bağırsakların duvarları, yiyecekleri sindirim kanalından geçirirken kasılan kas katmanlarıyla kaplıdır. Normalden daha fazla ve uzun süren kasılmalar, gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Zayıf kasılmalar ise yiyecek geçişini yavaşlatarak sert ve kuru dışkılamaya neden olabilir.  Birçok insanda zaman zaman huzursuz bağırsak sendromu belirtileri görülür. Fakat bazı risk gruplarında hastalığın görülme olasılığı daha fazladır.

Bu grupta gençlerde daha sıktır. 50 yaş altı bireylerde görülme sıklığı 50 yaş üstüne göre iki kat daha fazladır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Ailede spastik kolon öyküsü olanlarda daha sık rastlanır. Bu da genetik faktörlerin hastalıkta rolü olduğunu gösterir.

Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür

Kaynayan 1 su bardağı suya 50 kuruş büyüklüğünde kök zencefilini bıçakla bir defa kesip atınız ve 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra süzüp ılımaya bırakınız. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz. Taze hazırlanmalıdır. Uygulamaya bir ay boyunca devam ettiriniz.

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