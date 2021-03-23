Mide kanserinden nasıl korunulur? Mide kanserinden korunmak için ne yenmeli ne yenmemeli?

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon, ülkemizde de 12 bin kişi mide kanserine yakalanıyor; bu hastalardan 700 bini aynı yıl içinde hayatını kaybediyor. Mide kanseri genellikle sinsi ilerleyen ve belirtilerini verdiğinde çoğunlukla ileri evrede tanısı koyulan bir hastalıktır. Çoğu insan da midedeki şikayetleri küçümseyerek nasıl olsa geçer diyerek işin vahametini bilememekte. Mide kanserine yakalananlar erken dönemde tedaviye başlaması durumunda kanserle mücadelede önemli bir başarı elde etmekte. Peki ama mide kanserine karşı ne yapılmalı? Mide kanseri olmamak için nasıl beslenilmeli, neye dikkat edilmeli?

Mide Kanseri belirtileri nelerdir?

Kilo kaybı,

Karın ağrısı,

Bbulantı-kusma,

İştahsızlık,

Yutma güçlüğü,

Kanama

Erken doyma

Ülseri andıran ağrı

Mide kanserinden korunmak için ne yenmeli ne yenmemeli?

Mide kanserinden korunmak için almanız gereken 12 önlemi şöyle sıralıyor:

- Gıda tüketiminde hijyene dikkat edin. Örneğin, sebze ve meyveleri yemeden önce iyi yıkamalı ve üzerindeki kimyasallardan arındırmalısınız.

- Tuzlu, tütsülenmiş, ayrıca salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan kaçının.

- Her gün taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin.

- Buzdolabında tutulmamış ve bayatlamış gıdalar tüketmeyin.

-Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin.

- Soya, mantar, sarımsak ve soğan tüketmeniz, mide kanseri riskini azaltıyor. Bu besinleri düzenli olarak yemeyi alışkanlık haline getirin.

-Mangalda yanmış etlerin tüketiminden kaçının.

- Obezite mide kanseri riskini artırıyor. Fazla kilolarınız varsa, sağlıklı bir diyetle ideal kilonuza ulaşın.

- Helikobakter Pilori probleminiz varsa, tedavinizi aksatmayın.

Mide kanserinden nasıl korunulur?

Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberini merak edenler bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Onun için buyrun mide kanserine karşı korunma rehberi: Egzersiz yapmak da riski azaltan bir başka önemli faktör. Haftada en az 3-4 gün, 45’er dakika egzersiz yapın. Sigara tüketimi kadınlarda riski yüzde 20 oranında artırırken, bu rakam erkeklerde yüzde 60’a yükseliyor. Sigara kullanıyorsanız, hemen bırakın. B karoten, C ve E vitamininden zengin yeşil ile sarı meyveler, içerdikleri antioksidanlarla mide kanseri riskini azaltıyor. Bu meyveleri düzenli olarak tüketmeye özen gösterin.