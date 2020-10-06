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Aktüel Mide bulandıran olay! Skandal görüntü bu kez tatlıcıda kaydedildi
Aktüel

Mide bulandıran olay! Skandal görüntü bu kez tatlıcıda kaydedildi

İstanbul'da bir tatlıcının vitrinine giren fare bir tepsi baklavayı kenarından yerken görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:15:00 -
Mide bulandıran olay! Skandal görüntü bu kez tatlıcıda kaydedildi

İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde gece vakti bir fare tatlıcı vitrinine girdi. Durumu fark eden bir vatandaş fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

Ümraniye'deki olayı akıllara getirdi

Hatırlanacağı üzere daha önce de Ümraniye'de ünlü bir fırının vitrininde farelerin cirit attığı görüntüler büyük ses getirmişti.

 

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