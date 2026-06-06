Mide asitlerini yendi! Hamamböceği bağırsaktan sağ salim çıktı

Tıp tarihi, insan anatomisinin sınırlarını zorlayan ve uzmanları hayrete düşüren sayısız vakayla dolu. Sindirim sisteminin uzun ve kıvrımlı yollarında bazen hiç olmaması gereken yabancı cisimlerle karşılaşmak cerrahlar için yeni bir durum değil. Fakat yakın zamanda bir hastanın rutin kontrolleri esnasında yaşananlar, deneyimli gastroenterologları bile kelimenin tam anlamıyla çaresiz bıraktı.

Yapılan taramalarda, bir adamın kalın bağırsağında tek parça halinde duran bütün bir hamam böceği tespit edildi. Akademik tıp literatüründeki makalelerde heyecan tonu barındıran ifadelere veya ünlem işaretlerine neredeyse hiç yer verilmez. Buna rağmen Meksika Gastroenteroloji Dergisi'nde yer alan resmi rapora "Kolonoskopi Sırasında Sıra Dışı Bir Bulgu: Hamamböceği!" başlığının seçilmesi, operasyonu yöneten tıp insanlarının yaşadığı şokun büyüklüğünü kanıtlıyor.

Kalın bağırsağın polip, tümör ya da iltihabi rahatsızlıklar açısından detaylıca incelenmesini sağlayan kolonoskopi işlemi, ucunda ışıklı mikro kamera olan esnek bir cihazla gerçekleştirilir. Klinik ortamında takibe alınan 38 yaşındaki erkek hastanın operasyonu da aslında her zaman olduğu gibi oldukça sıradan başladı. Şikayetlerin kaynağını bulmak amacıyla hastayı uyutan doktorlar, bağırsak dehlizlerinde ilerlemeye koyuldu. Ancak ince bağırsak ile kalın bağırsağın kesiştiği kritik geçiş noktasına gelindiğinde ekrandaki görüntü tıp ekibini hayrete düşürdü. Pembe dokunun üzerinde, formu hiç bozulmamış yabancı bir canlı duruyordu.

Uzmanlar tıbbi bir yakalama filesi yardımıyla bu canlıyı vücut dışına transfer etti. İncelemeler sonucunda masadaki bulgunun bozulmamış bir hamamböceği olduğu tescillendi. Mide asitlerinin ve yoğun sindirim sıvılarının arasından geçen bir canlının nasıl bu kadar korunaklı kaldığı sorusunun yanıtı ise tamamen operasyon öncesi rutinlerde saklı.

Hastalara işlemden önce bağırsağın temizlenmesi ve net bir görüş sağlanması amacıyla sindirim sistemini hızla boşaltan güçlü ilaçlar verilir. Bu yoğun temizlik süreci, içerideki her şeyin tahliye hızını maksimuma ulaştırır. Böceğin de bu aşırı hız nedeniyle parçalanmaya veya sindirilmeye vakit bulamadan doğrudan kalın bağırsağın sonuna kadar sürüklendiği anlaşılıyor.

UYKUDA YUTULAN GİZEMLİ MİSAFİR

Operasyonun ardından kendine gelen hasta, içinden çıkan bu davetsiz canlıyı duyduğunda neye uğradığını şaşırdı. Tıp kayıtları tarandığında geçmiş yıllarda bir hastanın bağırsağından uğur böceği çıktığı görülüyor ancak bu durum milyonda bir rastlanacak kadar sıra dışı. Dünyanın bazı kültürlerinde böcekler birer besin kaynağı olarak tüketilse de hastanın verdiği aşırı şaşkınlık ve tiksinti tepkisi, durumun isteğe bağlı gelişmediğini doğruladı.

Toplum arasında uykuda örümcek yutulduğuna dair anlatılan hikayeler genellikle birer şehir efsanesinden ibarettir. Fakat bu somut vakada en mantıklı açıklama, böceğin gece saatlerinde fark edilmeden yutulmuş olması. Anatomik yapı gereği bu boyuttaki bir canlının vücuda diğer uçtan kendi kendine sızması imkansız olduğundan, talihsiz adamın derin uykusunda refleks olarak gerçekleştirdiği bir yutkunmanın kurbanı olduğu fikri bilimsel açıdan en güçlü seçenek olarak masada duruyor.