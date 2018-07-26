Mide ağrısıyla gittiği doktorda şaşkına döndü

Malatya'da mide ağrısı şikayetiyle doktora başvuran kadının karnından yaklaşık 6 kilogramlık kist çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tuğçenur Kuzeyi (19), karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin'e muayene olan Kuzeyi'nin karnında sağ yumurtalıktan köken alan kitle olduğu saptandı.

6 KİLOGRAMLIK KİST ÇIKTI

Tetkiklerin ardından Op. Dr. Übeyt Akçin tarafından ameliyat edilen kadının karnından 30 santimetre büyüklüğünde ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı.

Akçin, yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine başvurduğunda gebe olduğunu düşündüğünü söyledi.

Midesinin ağrıdığını söylemesi üzerine hastayı hemen ultrasona aldığını ve karnının içini dolduran yumurtalıktan kök alan büyük bir kitle olduğunu tespit ettiğini belirten Akçin, "Bu yaşta bu kitlelerin kötü kanser türü çıkma ihtimalleri zayıf ama yine de biz bütün testlerimizi yaptık. Testler negatif çıkınca hastayı ameliyata aldık ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki kitleyi etrafındaki dokulardan temizleyerek çıkardık." dedi.

''MUTLAKA YILLIK KONTROLLER YAPTIRILMALI''

Akçin, kitlenin hemen oluşmadığını yaklaşık 2-3 yıl içerisinde bu hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle doğumda anne karnındayken kız çoçuklarının yumurtalıklarında böyle bir kistin gelişeceği belirtisi ortaya çıkabiliyor. Dermoid bir kist dediğimiz kist bu. Ergenliğin girmesi yumurtalığın çalışmasıyla büyümeye başlıyor. Tabii çok erken dönemlerde fark edilse ameliyatı çok daha kolay olurdu. Onun için biz hastaları, adet görmeye başlayan kızların ilk adetlerinde bile bir kadın doğumcu tarafından görülüp mutlaka bir kadın doğum uzmanına yıllık muayenelerini yapmalarını istiyoruz çünkü bizim kitlelerimiz, tümörlerimiz çok sessiz hareket eder. Hastaya şikayet oluşturduğu zaman ilerlemiş döneme denk gelebilir. Bu açıdan mutlaka yıllık kontrollerini yaptırırlarsa başarılı olacaklarını düşünüyoruz."

Akçin, hastanedeki 2 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kuzeyi'nin taburcu edildiğini bildirdi.