  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan Epstein ile görüştü yalanı! Fetö, İsrail ve CHP trollerinden organize iftira. Bir milyon etkileşimli yalan! Apar topar sildi İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu Zeybeğin son adımı hayatını kurtardı: başkan saniyelerle ölümden döndü Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Teknoloji Microsoft'un yapay zekâ planı tutmadı
Teknoloji

Microsoft'un yapay zekâ planı tutmadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Microsoft'un yapay zekâ planı tutmadı

Teknoloji firması Microsoft yapay zekaya yatırım yapmasına rağmen bir türklü istediği sonucu alamadı.

Yapay zekâ fırtınasına geç adım atan ve OpenAI yatırımı bulunmasına rağmen Google Gemini gibi rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft bir türlü beklediği seviyeye gelemedi.

Büyük yatırım yaparak Windows 11 işletim sisteminin adeta her noktasını yapay zekâ ile donatacak Yapay Zekâ Her Yerde programını başlatan Microsoft bugün geri vites yaptı. Firma programını bir kenara bırakıyor. 

Yapay zekâ her yerde mi?

Hatırlanacağı üzere Windows 11 işletim sistemi ve Office gibi bileşenlerine Copilot AI robotunu entegre eden, yapay zekâ ajanlarını kullanıma sunan ve Recall özelliğini duyuran Microsoft artık işi ağırdan almaya karar verdi.

Bundan sonra yeni yapay zekâ özellikleri geliştirme işini ikinci plana atan Microsoft, kullanıcılara gerçekten değer sunan örneğin işletim sistemindeki hataları gideren veya daha akıcı bir kullanım deneyimi sunan özelliklere odaklanacak. 

Bu bağlamda Microsoft'un Notepad ve Paint gibi temel uygulamalara entegre ettiği Copilot özelliğinin iptal edilebileceği, ilginin az olduğu Copilot AI tuşunun yeniden değerlendirileceği ve ajan odaklı işletim sistemi konseptinden vazgeçileceği belirtiliyor. Yazılım departmanının yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ve yeni bir yol haritası çizileceği de gelen bilgiler arasında.

Elon Musk'a dev rakip: Çin'den uzayda "Yapay Zeka" atağı.
Elon Musk'a dev rakip: Çin'den uzayda "Yapay Zeka" atağı.

Teknoloji

Elon Musk'a dev rakip: Çin'den uzayda "Yapay Zeka" atağı.

Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı
Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

Ekonomi

Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

Yapay zekâ çuvalladı: Olmayan kaplıca turisti yola döktü
Yapay zekâ çuvalladı: Olmayan kaplıca turisti yola döktü

Dünya

Yapay zekâ çuvalladı: Olmayan kaplıca turisti yola döktü

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Teknoloji

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Teknoloji

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23