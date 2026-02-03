Microsoft'un yapay zekâ planı tutmadı

Yapay zekâ fırtınasına geç adım atan ve OpenAI yatırımı bulunmasına rağmen Google Gemini gibi rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft bir türlü beklediği seviyeye gelemedi.

Büyük yatırım yaparak Windows 11 işletim sisteminin adeta her noktasını yapay zekâ ile donatacak Yapay Zekâ Her Yerde programını başlatan Microsoft bugün geri vites yaptı. Firma programını bir kenara bırakıyor.

Yapay zekâ her yerde mi?

Hatırlanacağı üzere Windows 11 işletim sistemi ve Office gibi bileşenlerine Copilot AI robotunu entegre eden, yapay zekâ ajanlarını kullanıma sunan ve Recall özelliğini duyuran Microsoft artık işi ağırdan almaya karar verdi.

Bundan sonra yeni yapay zekâ özellikleri geliştirme işini ikinci plana atan Microsoft, kullanıcılara gerçekten değer sunan örneğin işletim sistemindeki hataları gideren veya daha akıcı bir kullanım deneyimi sunan özelliklere odaklanacak.

Bu bağlamda Microsoft'un Notepad ve Paint gibi temel uygulamalara entegre ettiği Copilot özelliğinin iptal edilebileceği, ilginin az olduğu Copilot AI tuşunun yeniden değerlendirileceği ve ajan odaklı işletim sistemi konseptinden vazgeçileceği belirtiliyor. Yazılım departmanının yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ve yeni bir yol haritası çizileceği de gelen bilgiler arasında.