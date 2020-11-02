Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. İzmir ve çevre illerde yoğun olarak hissedilen deprem sonucu bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda binada da hasar oldu.

AFAD'dan gelen açıklamalarıyla İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı yükselmeye devam ediyor. Son bilgilere göre 76 kişi deprem sonucu hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 940'a çıktı.

Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Fransız Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzmir depremi hakkında 'insanlık dışı' bir paylaşım yaptı.

Microsoft çalışanın yaptığı paylaşım:



Instagram hesabından İzmir depreminde çekilmiş bir görüntüyü paylaşan Fransa vatandaşı Rastello, fotoğrafın üzerine Türkçe'ye "Hak ettiniz" şeklinde çevrilen bir not düştü.

Rastello, sözleriyle Türk halkını değil de hükümeti hedef aldığını iddia ediyor. Tepkilerin giderek artmasının ardından Rastello, herkese açık olan Twitter ve Instagram profilini gizlemek zorunda kaldı.