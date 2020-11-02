  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama
Gündem

Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzmir depremi için skandal bir mesaj paylaştı. Deprem hakkında "Hak ettiniz" diyen ırkçı Rastello, Twitter hesabını daha sonra korumaya almak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 04:43:00 - 2020-11-02 04:47:21
Microsoft'un Fransızından İzmir depremi hakkında çirkin açıklama

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. İzmir ve çevre illerde yoğun olarak hissedilen deprem sonucu bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda binada da hasar oldu.

AFAD'dan gelen açıklamalarıyla İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı yükselmeye devam ediyor. Son bilgilere göre 76 kişi deprem sonucu hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 940'a çıktı.

Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Fransız Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzmir depremi hakkında 'insanlık dışı' bir paylaşım yaptı.

Microsoft çalışanın yaptığı paylaşım:


Instagram hesabından İzmir depreminde çekilmiş bir görüntüyü paylaşan Fransa vatandaşı Rastello, fotoğrafın üzerine Türkçe'ye "Hak ettiniz" şeklinde çevrilen bir not düştü.

Rastello, sözleriyle Türk halkını değil de hükümeti hedef aldığını iddia ediyor. Tepkilerin giderek artmasının ardından Rastello, herkese açık olan Twitter ve Instagram profilini gizlemek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu
Gündem

Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. ..
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..
Suç makinesi bakın nasıl gizlenmiş
Yerel

Suç makinesi bakın nasıl gizlenmiş

Kayseri'de, 50'den fazla suçu olan şahsın 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlendiği anlaşıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay