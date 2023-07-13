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Teknoloji Microsoft'un duyurusu Windows kullanıcılarını şaşırttı
Teknoloji

Microsoft'un duyurusu Windows kullanıcılarını şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 03:59:00 -
Microsoft'un duyurusu Windows kullanıcılarını şaşırttı

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin ilk sürümleri için güncelleme desteğinin kesileceğini duyurdu.

Microsoft, uzun beklentilerin ardından 2021 yılında Windows 11 işletim sistemini nihayet kullanıma sundu. Aradan geçen 2 yılın ardından ise şirket, çıkışıyla birlikte kullanıcıları çileden çıkaran pek çok problemi çözüme kavuşturmuş durumda. Zira yeni özellikler üzerinde çalışmaya da başlandı. Bugün ise Microsoft, bazı Windows 11 sürümleri için güncelleme desteğinin kesileceğini açıkladı.

Microsoft, Windows 11’i ilk kullanıma sunduğunda kullanıcılar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Zira bazı programlarda hata vardı. Yazılım genelinde de can sıkan sorunlar oldukça fazlaydı. Şirket, bunları zamanla çözüme kavuşturdu. Tabii bu doğrultuda işletim sisteminin kullanıcı sayısı da bir hayli yükseldi. Ancak Microsoft tarafından yapılan son duyuru, kullanıcıları ilk günlerindeki gibi yine üzecek gibi görünüyor.

Microsoft, yakın zamanda resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte Windows 11’in ilk sürümleri için güvenlik güncellemesi desteğinin kesileceğini açıkladı. Şirketin bu kararı, kullanıcılar tarafından pek sıcak karşılanmadı.

İşte güvenlik güncellemesi desteği kesilecek Windows 11 sürümleri:

Windows 11 Home – 21H2
Windows 11 Pro – 21H2
Windows 11 Pro for Workstations – 21H2
Windows 11 Pro Education – 21H2
Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre Windows 11’in 21H2 sürümü, 10 Ekim 2023 tarihinden itibaren artık güvenlik güncellemesi almayacak. Güvenlik ile ilgili destek almak isteyen kullanıcıların işletim sistemini daha yüksek bir Windows 11 sürümüne geçirmeleri gerekecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Microsoft’un neden böyle beklenmedik bir karar aldığı ise bilinmiyor. Fakat şirketin Windows 10 kullanıcılarına sürekli şekilde Windows 11’e geçiş yapmaları konusunda bildirimler yolladığını düşünecek olursak, bu da daha yeni sürümlere geçişi hızlandırmak için alınan bir karar olabilir.

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