Gündem

Türkiye'de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümüne ilişkin Türkiye'den peş peşe mesajlar paylaşıldı.

Terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Filistin Devleti'nin 37 yaşına girdi.

37.  yıl dönüm dolayısıyla Türkiye'den peş peşe mesajlar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığından mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti’nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun! Türkiye olarak, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemizin, kalıcı barış için iki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin kurulması hedefi bakidir."

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili NSosyal'de yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıldönümü kutlu olsun. Filistin halkının haklı davası, bizim ve tüm insanlığın davasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kahraman ve şerefli Gazze halkını bir kere daha selamlıyoruz."

Efkan Ala'dan kutlama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

agızlarında 2 kelime

kürtler araplar <<ekonomi issizlik rüsvet talan yalan dolan Türkler yok

ne kadar meraklılar araplara

osmanlının torunlaarı derler <<osmanlıyı arakdan vuran arapları filistinlileri severler <<Araplar için ağlayan çok Türk gördüm, Türkler için ağlayan Arap görmedim! Emir Timur
