AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Son Haberler

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, geçtiğimiz hafta Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı!

AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Hayatın her alanında, insanın varoluşunda, toplumun düzeninde ve devletin işleyişinde yön gösterici bir değer, ahlaki bir pusuladır" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı, "Unutmayın azim sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir yeter ki kalbinizle inanın aklınızla planlayın emeğinizle sürdürün o zaman yolunuz her zaman aydınlık geleceğimiz her zaman her daim umut dolu olacaktır" dedi.

"Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla.." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

salondakiler Özkaya'ya alkışları ile destek oldu.

Başkan Özkaya daha sonra hakimliğin bir tarafının nur bir tarafının ise nar olan bir meslek olduğunu belirterek, "Yani bir tarafı cennet bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet Cenabı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin" dedi.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
