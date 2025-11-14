AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, geçtiğimiz hafta Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı!

AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Hayatın her alanında, insanın varoluşunda, toplumun düzeninde ve devletin işleyişinde yön gösterici bir değer, ahlaki bir pusuladır" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı, "Unutmayın azim sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir yeter ki kalbinizle inanın aklınızla planlayın emeğinizle sürdürün o zaman yolunuz her zaman aydınlık geleceğimiz her zaman her daim umut dolu olacaktır" dedi.

"Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla.." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

salondakiler Özkaya'ya alkışları ile destek oldu.

Başkan Özkaya daha sonra hakimliğin bir tarafının nur bir tarafının ise nar olan bir meslek olduğunu belirterek, "Yani bir tarafı cennet bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet Cenabı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin" dedi.